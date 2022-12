Meer geld voor politieke partijen in Eindhoven, maar nog niet iedereen tevreden: ‘Eigenlijk is het kattenpis’

EINDHOVEN - De twaalf politieke partijen in de gemeenteraad van Eindhoven gaan er volgend jaar financieel op vooruit. Het jaarlijkse basisbudget per fractie stijgt van nog geen 14.500 euro naar meer dan 19.000 euro.

Vooral grote partijen profiteren bovendien van een vertienvoudiging van de vergoeding die ze bovenop het basisbedrag krijgen voor elk raadslid dat ze hebben. Voor Eindhovens grootste partij GroenLinks met negen zetels verdubbelt het jaarbudget zo bijna van ruim 15.500 euro afgelopen jaar naar iets meer dan 30.000 euro volgend jaar.

Voor eenmansfracties zoals LPF, 50Plus en Forum voor Democratie stijgt het jaarbudget veel minder hard. Afgelopen jaar kregen ze ruim 14.500 euro. Volgend jaar is dat ruim 20.000 euro. Het geld is bijvoorbeeld bedoeld om een ondersteuner te betalen maar kan ook worden gebruikt om meer vrijwilligersvergoeding te betalen aan commissieleden. Zij krijgen geen vaste, eigen vergoeding maar alleen als ze bij vergaderingen aanwezig zijn.

Afspraak uit coalitieakkoord

De verhoging van de fractievergoeding is een vaker gehoorde wens in de gemeenteraad en een afspraak uit het coalitieakkoord van GroenLinks, CDA, PvdA en D66. Voor komende vier jaar hebben zijn in totaal 400.000 euro beschikbaar gesteld.

Voor Eindhovens oudste gemeenteraadslid Dré Rennenberg (85) gaat het allemaal nog niet ver genoeg. ,,Elk dubbeltje is meegenomen maar eigenlijk is het maar kattenpis. Ik zou me kapot schamen voor dit voorstel”, reageert de fractievoorzitter van oppositiepartij Ouderen Appèl Hart voor Eindhoven (OAHvE).

Quote Ik zou me kapot schamen voor dit voorstel. We lopen op ons tandvlees Dré Rennenberg, Raadslid Ouderen Appèl Hart voor Eindhoven

De vergoeding staat volgens hem nog steeds in geen verhouding tot de miljarden die Eindhoven de komende jaren uitgeeft en bijvoorbeeld de 1,2 miljoen euro die nodig is voor twee stadsgezanten. De coalitie stelde de stadsgezanten aan om werk uit handen te nemen van de zeven wethouders.

Werkdruk toegenomen

Rennenberg constateert dat politieke partijen in Eindhoven er nog steeds bekaaid vanaf komen in vergelijking tot andere grote steden. In Den Haag krijgen fracties meer dan 100.000 euro per jaar. En ook in het kleinere Tilburg ligt de fractievergoeding hoger.

Volgens hem is de werkdruk enorm toegenomen en neemt die alleen maar verder toe vanwege de groei van de stad en alle plannen die daar bij komen kijken. ,,We lopen op ons tandvlees. Het raadslidmaatschap in Eindhoven is een dagtaak. We hebben daar goede ondersteuning bij nodig.”

De gemeenteraad beslist dinsdag over de tijdelijk hogere vergoeding. Vanaf 2027 is er geen geld meer. Na de verkiezingen in 2026 moeten gekozen partijen een nieuw besluit nemen als ze de hogere vergoeding willen houden of veranderen.