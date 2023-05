Meer mensen in de knel door scheiden: ‘Ze hebben vaak niet in de gaten wat op ze afkomt’

Kosten rondweg Volkel lopen nu al op: 9 miljoen euro extra nodig

VOLKEL - Er is nog geen schop in de grond gestoken maar nu al zijn de kosten voor de nieuwe rondweg Volkel met 9 miljoen euro gestegen. Alles bij elkaar gaat de weg zo’n 27 miljoen euro kosten. De aanleg start op zijn vroegst in 2026.