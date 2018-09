Meierijstad bekent kleur bij rechtszaak over megastal Nijnsel: 'Dit past niet meer bij de tijdgeest'

Een stal met bijna 18.000 varkens in het buitengebied van Nijnsel is 'wel erg fors' en past bovendien 'niet meer bij de tijdgeest'. Met die woorden sprak advocaat Paul Bodden zich namens de gemeente voor het eerst inhoudelijk uit over de plannen van de familie Verhagen voor een nieuwe stal in het Nijnselse buitengebied. Hoewel dat argument op zich niet verrassend of opzienbarend klinkt, betekent het toch een opmerkelijke ommezwaai. Vooralsnog redeneerde de gemeente uitsluitend vanuit de regelgeving; in juni vorig jaar kreeg de familie Verhagen voorlopig groen licht omdat ze aan alle voorwaarden voldeed. Enkele maanden later werd de vergunning toch afgewezen, omdat de regelgeving van de provincie was veranderd. Een standpunt over de wenselijkheid van het plan nam de gemeente niet eerder in.