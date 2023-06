Met muziek, zang en spel brengt Stem totaaltheater

Column Hij kon het niet over zijn hart verkrijgen het prutswerk­je weg te doen

Met vrienden hadden we het laatst over het meest waardevolle object dat je in huis hebt liggen. Of staan, of hangen. Het meeste spul dat je hebt, wordt door de jaren heen alleen maar minder waard. Het slijt, werkt minder goed, bladdert af, verroest. Of je raakt er totaal op uitgekeken. Sommige dingen worden meer waard, maar dan moeten er vele jaren overheen gaan. Zoveel geduld hebben we niet.