Minister bezoekt bewoners en medewerkers Lunet; ‘Nederlanders hebben niet altijd door dat de zorg met de feestdagen gewoon door gaat’

Motorsport hoofdleve­ran­cier van kandidaten voor sportprij­zen in Borne

BORNE - Drie motorsporters, een tafeltennisser, een wielrenner en een volleybalster maken nog kans uitgeroepen te worden tot sportvrouw of sportman van het jaar in Borne. In totaal heeft de selectiecommissie zeventien namen vrijgegeven voor zes categorieën.

27 december