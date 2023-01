Noodfonds voor clubs Meierijstad

De instanties kunnen een bijdrage vragen voor de extra energiekosten die ze vorig jaar hebben moeten betalen voor gas en elektriciteit. Hoeveel aanvragers precies krijgen is nog niet duidelijk. Dat moet het college nog bepalen. ,,Als er sprake is van noodsituaties kunnen clubs rekenen op maatwerk.”

Volgens wethouder Menno Roozendaal is financiële steun belangrijk, maar moeten clubs ook zoveel als mogelijk besparen.

Noodfonds

De gemeente heeft een eigen noodfonds gemaakt omdat er nog amper steunmaatregelen van het rijk zijn voor de verenigingen en instellingen, terwijl die behoefte er wel is. Uit een eigen onderzoek heeft de gemeente de gemeente inzicht gekregen in de omvang van de kostenstijgingen. Daarop is de hoogte van het fonds bepaald.

Prikkel inbouwen

Meierijstad gaat alleen de verschillen in tarieven betalen tussen 2021 en 2022. ,,Dus niet hogere kosten door méér verbruik van gas of elektriciteit. Roozendaal: ,,We willen ze nu vooral zo snel mogelijk helpen, maar tegelijk een prikkel inbouwen dat deze clubs zoveel mogelijk energie gaan besparen. Daarom vragen we ze bij hun aanvraag ook te verklaren dat ze in 2023 energiebesparende maatregelen gaan treffen.”

Clubs kunnen een tot het einde van het jaar een beroep doen op de eenmalige subsidieregeling. Of er ook voor volgend jaar extra maatregelen komen, is niet duidelijk. De gemeente houdt in de gaten hoe het verder gaat met energieprijzen en inflatie en of het rijk zelf met regelingen komt. Afhankelijk daarvan worden nieuwe acties ondernomen.



Kijk hier naar onze meest bekeken video's

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.