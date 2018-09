Ontdekplek Let's Play in Schijndel: vonk die overspringt, dát is het doel

Een DJ-meubel, een programmeerbare lichtinstallatie, hangende tuinen, een 3D-printer en drones. Deze zijn straks allemaal te vinden in Let's Play, de ontdekplek voor leerlingen van basisscholen in Schijndel. Nu al zijn de voormalige klaslokalen van educatief basiscentrum De Heijcant indrukwekkend om te zien, terwijl de inrichting nog moet beginnen. De opening volgt op donderdag 4 oktober. ,,We willen er hier voor zorgen dat die vonk overspringt bij kinderen", zegt Maikel de la Cousine, initiatiefnemer en projectleider van Let's Play. ,,Kinderen gaan hier straks ontdekkend leren. Ze gaan hier zelf op zoek naar antwoorden."