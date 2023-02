Ook de koning is geïnteresseerd in de ‘eigenzinnige bouwprojecten’ van Versteegden uit Erp

Festivals duurder dan ooit... en toch zijn tickets snel uitver­kocht. Waar ligt de grens?

Dat muziekfestivals ieder jaar weer wat duurder worden, zijn we gewend. Maar de prijsstijgingen dit jaar zijn in sommige gevallen wel erg fors. Toch lijkt dat de bezoeker niet te deren. Zo was Lowlands in een kwartier uitverkocht

7 februari