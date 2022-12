Op zoek naar de kerstsfeer: veel kopen en lekker eten, maar wat écht telt is samenzijn

Niet vriendje Pim Ronhaar, maar blessures zetten atlete Anne Knijnen­burg op de fiets: ‘Ook daarop wil ik de beste zijn’

Een jaar geleden kwam Anne Knijnenburg nog voor Nederland uit op het EK veldlopen. Dit weekeinde reed ze in Boxtel op de fiets haar eerste veldrit uit. ‘Vierde. Wel jammer ergens. Ik wil gewoon de beste in iets zijn.’ Het verhaal van de 800 meter-loopster uit Oss die haar vriend Pim Ronhaar achterna is gegaan.

