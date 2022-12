Open training PSV; ‘Ik hoopte dat Cody hier vandaag afscheid zou nemen’

Eric Vanderaer­den staat nu zelfs bij Elodie in de materiaal­post: ‘Maar mijn missie blijft dezelfde’

‘Laat je niet afzeiken door dit soort oude mannen', was de boodschap van Elodie Kuijper voor wie te horen kreeg dat veldrijden geen sport is voor vrouwen. Haar eigen ‘schoonvader’ Eric Vanderaerden was één van die ‘oude mannen’. Inmiddels staat de oud-winnaar van Parijs-Roubaix bij haar in de materiaalpost. ,,Maar de missie blijft.”

24 december