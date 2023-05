Overwegend bewolkt in Meierijstad vanochtend

Restaurant Da Roberto kan in allerlaat­ste weken nog ‘beste Italiaan van Nederland’ worden

VEGHEL - Misschien wel het beste Italiaanse restaurant van Nederland staat in Veghel. Trattoria Da Roberto is titelkandidaat, maar gaat toch stoppen binnenkort. ,,Na vijf jaar bikkelen is het nu tijd voor wat er in het leven écht toe doet.’’