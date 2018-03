Paaspop is ook rollerskaten of lasergamen

Schijndel en Spangen zijn dankzij Broederliefde eventjes één tijdens Paaspop

21:43 SCHIJNDEL - ,,We komen een feestje met jullie bouwen", is de boodschap waarmee Broederliefde het podium opstuift nadat hun gitarist de show met een gitaarsolo geopend heeft. Daarmee heeft Paaspop direct een primeur te pakken, want de begeleidingsband die zij samenstelden, heeft nog geen enkel festival aan kunnen doen.