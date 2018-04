Paaspop: tot 19 april 2019

Hij schat dat er deze dag ruim tweehonderd man aan het werk zijn. ,,Het is altijd een hele puzzel, maar we zitten goed op schema. Eind volgende week zie je hier niets meer van Paaspop", zegt Cramer. Hekwerken, steigers en andere materialen worden afgebroken en afgevoerd. De meeste tenten zijn al voor een deel afgebroken.

Bij de uitgang is het bord 'Houdoe' van Paaspop al verwijderd, het bord met de tekst 'Tot Paaspop 2019, 19/20/21 april', valt nog net te lezen. Paaspop had dit jaar een record aantal bezoekers: ruim 81.000 over drie dagen. Het festival werd zondagavond afgesloten met onder meer optredens van Iggy Pop en De Jeugd van Tegenwoordig in de grootste hal, de Apollo. Al meteen na de laatste noten van De Jeugd van Tegenwoordig begonnen werklieden in de nacht van zondag op maandag met het opruimen van de geluid- en lichtinstallaties. Dat gold ook voor de andere podia op het terrein in Schijndel-Noord.