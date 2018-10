Plannen voor groot kantoorgebouw bij station Eindhoven: investering van 100 miljoen euro

Dit zijn de zaken in Eindhoven die de strijd aan gaan tegen voedselver­spil­ling met Too Good To Go

9 oktober EINDHOVEN - Oplettende foodies hebben het misschien al opgemerkt. De app Too Good To Go werkt nu ook in Eindhoven. Woensdag wordt de app tegen voedselverspilling officieel gelanceerd, maar de Magic Boxes zijn nu al bij verschillende horecazaken te bestellen.