Politie-expert trekt langs festivals om alles in goede banen te leiden: ‘Druk? Neem van mij aan, het is veilig’

Diederik Jekel vertelt in het Evoluon over Chriet Titulaer en zijn ‘onmogelij­ke mogelijkhe­den’

EINDHOVEN – Wie kent hem niet? Chriet Titulaer, de legendarische wetenschapsjournalist die ons in zijn televisieprogramma Wondere Wereld en in zijn Huis van de Toekomst in het vroegere Autotron in Rosmalen meenam naar de toekomst. Inmiddels is die vandaag en morgen.