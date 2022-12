Poppenkast, hardlopen, popquiz en vooral heel veel kerstliederen: dit is er te doen in en rond Borne

BORNE - Klassiek, modern, gedragen en licht. In alle soorten en maten komen de kerstliederen tot ons dit weekend. Maar er is meer, van een popquiz in het kulturhus tot hardlopen over landgoed Twickel. Van alles is er te doen de komende dagen in en rond Borne.

Vertel een mooi kerstverhaal, wissel dat af met de mooiste en bekendste kerstliederen en je hebt een Festival of Lessons en Carols. Vrijdagavond 16 december mee te maken in de Oude Kerk van Borne, waar vanaf 20.00 uur twee koren van zich laten horen. Ze heten allebei de Dutch Choral Singers. Maar de een komt uit Groningen en de ander uit Twente. De entree bedraagt 17,50 euro.

Jongerenkoor ConBrio propt vrijdag 16 december al zijn favoriete kerstnummers in twee keer dertig minuten. Van hedendaags tot klassiek. Te horen in de St. Stephanuskerk vanaf 20.00 uur. De entree is vrij.

POPKwis en warm gebak

Hij belooft dat het ‘hard werken’ wordt. Maar ook zij die niet per se een wandelende muziekencyclopedie zijn, kunnen zaterdag 17 december volgens gastheer Herman Lansink Rotgerink prima meedoen aan de POPkwis in het kulturhus aan de Marktstraat. Een liveband zorgt voor een passende omlijsting. Aanvang: 19.30 uur. Teams kunnen bestaan uit maximaal vijf personen. Deelname kost 31,50 euro per team.

Zoet gebak, warme drank, een kinderexpositie en zang. Dat vormen de ingrediënten van een kerstbijeenkomst zaterdag 17 december van 18.00 tot 21.30 uur bij congrescentrum De Zwanenhof aan de Retraitehuisweg in Zenderen, samen met de Oekraïense vluchtelingen die daar momenteel verblijven. Het hoogtepunt belooft een optreden van het Hengelose koor Roesalka te worden. Entree: 10 euro.

Geen spoken, maar poppen

Ze zeggen dat het er spookt. Maar kinderen kunnen er zondag 18 december ook genieten van een sprookje rond de pratende sneeuwman Frosty. Theater Fantast belooft niet alleen veel vrolijkheid en liedjes, maar ook ‘gegarandeerd’ sneeuw. De poppenkastvoorspelling in het Spookhoes van het openluchttheater in Hertme begint om 15.00 uur en is geschikt voor kinderen van twee tot acht jaar. De entree is 7,50 euro.

Volledig scherm Ze zijn al weer even actief, de Bornse midwinterhoornblazers. Zondag brengen ze ook sfeer rondom het concert van de Bornse Harmonie in de Stephanuskerk. © Frans Nikkels Fotografie

Twee harmonieorkesten en een koperensemble vonden ze bij de Bornse Harmonie nog niet genoeg. Dus hebben ze voor het kerstconcert van zondag 18 december ook nog een paar midwinterhoornblazers uitgenodigd. Het concert in de St. Stephanuskerk begint om 19.30 uur en bestaat uit zowel klassiek als licht kerstrepertoire, waarbij het publiek af en toe kan meezingen. De entree bedraagt vijf euro.

Wie genoeg heeft van al het zitten, luisteren en kijken, kan zondag 18 december ook zelf in beweging komen. Dan wordt, na een gedwongen pauze van twee jaar, weer de Winter StepOne Loop. Het parcours gaat grotendeels over landgoed Twickel. Start en finish is bij BVV Borne op sportpark ’t Wooldrik. Er kan worden gekozen uit de halve marathon en tien, vijf en twee kilometer (voor de jeugd). Start is vanaf 11.00 uur. Inschrijven kan zondag nog tot 10.30 uur.

Een baken op weg naar kerst

Ze noemen het een traditie. Ja, zelfs ‘een baken op weg naar kerst'. En het mooie is: kaarten voor het jaarlijkse kerstconcert van het Borns Kleinkoor zijn nu al te verkrijgen. Het concert zelf is op donderdag 22 december en wordt gegeven in de Stephanuskerk aan de Grotestraat. Aanvang: 19.30 uur. Onder leiding van dirigent Bram van der Beek worden niet alleen traditionele Nederlandse kerstliederen gezongen, maar ook enkele verrassende anderstalige nummers. Kaarten kosten 12,50 euro en zijn te krijgen bij het kulturhus of te bestellen viadankaart1@home.nl.