Praten over zelfdoding Rooi: ‘We moeten er niet omheen draaien’

SINT-OEDENRODE Durf jij het gesprek aan te gaan over zelfdoding? Mogelijk geeft een van de ‘1K Z1E J3-bankjes’ in Meierijstad je een duwtje in de goede richting. ,,Mensen delen vaker hun verhaal.”

Een kleine groep staat vrijdagmiddag voor het bankje in Streekpark Kienehoef in Sint-Oedenrode. Als Rik Compagne, wethouder voor Zorg, Volksgezondheid en Wonen, zijn praatje start, begint het te regenen. ,,Hoort er ook wel een beetje bij, dit druilerige weer”, zegt Mirjam van Esch, Hart-fractievoorzitter en initiatiefnemer van het indienen van de motie in de gemeenteraad.

Eerste bankje

De wethouder onthult het eerste bankje. Maandag worden nog twaalf van deze bankjes in de gemeente Meierijstad voorzien van een gouden plaquette. ‘Een goed gesprek begint met iemand écht zien’, staat er op.

Het leven dreigt voor steeds meer mensen zwaarder te worden, concludeert de gemeenteraad. Ook het taboe op praten over zelfdoding was een reden om eind september een motie aan te nemen. Er moest meer worden stilgestaan bij dit onderwerp.

Goed gesprek

Daarom komt er in elke kern van Meierijstad een ‘1K Z1E J3-bankje’ te staan om de eerste stap te zetten voor een goed gesprek. Dat misschien wel een oplossing kan aanwakkeren voor problemen bij mensen. ,,Er is gekozen voor plekken waar sowieso mensen komen en waar zij in alle rust kunnen zitten”, zegt een woordvoerder van de gemeente Meierijstad.

Deze 1K Z1E J3-bankjes horen bij de campagne van 113 Zelfmoordpreventie. ,,We willen dat het thema suïcide meer bespreekbaar wordt gemaakt. Durf het gesprek met elkaar aan te gaan en de vraag te stellen of iemand er ooit aan denkt om uit het leven te stappen. We moeten er niet omheen draaien”, vertelt Scarlet Hemkes, woordvoerder van 113 Zelfmoordpreventie.

Aandacht in het algemeen

De campagne draait niet alleen om de gesprekken op de bankjes, maar ook om de aandacht over zelfdoding in het algemeen. ,,We zien al dat er meer over gesproken wordt: hogere bezoekersaantallen op de website, maar ook meer reacties online. Mensen delen vaker hun verhaal”, vertelt Hemkes.

Quote Luister vooral en kom niet direct met oplossin­gen Scarlet Hemkes, 113 Zelfmoordpreventie

Maar hoe start je als leek een gesprek met een relatief onbekende over dit beladen onderwerp? Op de bankjes vind je een QR-code die verwijst naar een online training. ,, Je moet niet bang zijn om iemand op bepaalde ideeën te brengen. Durf juist te vragen of iemand weleens denkt aan het beëindigen van zijn leven. Luister vooral en kom niet direct met oplossingen. Begin ook niet meteen over je eigen situatie”, geeft de woordvoerder als tips.

Schroevendraaier en boormachine

Als wethouder Compagne is uitgepraat in Streekpark Kienehoef, is het officiële moment daar: met een schroevendraaier en boormachine maakt hij samen met Van Esch de gouden plaquette vast aan het bankje.

De campagne is sinds september 2022 van start. In heel Nederland staan al meer dan duizend bankjes, waaronder in Eindhoven, Best, Heeze-Leende, Cranendonck, Helmond en Deurne.

Denk jij aan zelfdoding? Neem 24/7 gratis en anoniem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via 0800-113 of chat of 113.nl.