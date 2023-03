Primeur Marius Strijbosch: eerste Erfgoedpluim Meierijstad is voor hem

Zuidwand Boekel weer twee miljoen duurder, en dat betaalt de Boekelaar

BOEKEL - Het tekort op de nog te bouwen Zuidwand in Boekel is het afgelopen jaar opnieuw met twee miljoen opgelopen. Het bedraagt nu totaal 7,3 miljoen euro. Dat is geld dat de Boekelaar moet ophoesten.