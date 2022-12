PSV wint dankzij goals van El Ghazi en Bakayoko oefenwedstrijd met bijzonder format

Twee Albert Heijn-win­kels in één dorp, is dat niet vreemd?

ERP/VEGHEL - Twee supermarkten in één dorp en dan beide van Albert Heijn? Dat gaat gebeuren in Erp, waar de Jan Linders wordt omgebouwd tot AH. Is dat niet vreemd, twee supers van één keten en een klant die niets te kiezen heeft?

