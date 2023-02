Publiek komt massaal af op de Veghelse optocht

Turkse Bahaattin Angay, die opgroeide in Veghel, en zijn vrouw Makbule, overleden bij de aardbeving

VEGHEL - In het Turkse Hatay zijn vrijdag Bahaattin en Makbule Angay onder het puin gevonden. Beiden zijn bij de aardbeving overleden. Bahaattin (29) groeide op in Veghel. Makbule (25) werd geboren in Breda.