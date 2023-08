Nellie (91) wint nooit iets maar is veel liever op de Rooise ouderenker­mis dan in haar eentje thuis

SINT-OEDENRODE - Bijna driehonderd senioren volgen aandachtig de speaker. Dinsdag, tijdens de 55ste ouderenkermis in Sint-Oedenrode, zijn er 250 prijzen te verdelen. ,,Een prijs is leuk maar niet het belangrijkste.” Of toch?