Restaurant Da Roberto kan in allerlaatste weken nog ‘beste Italiaan van Nederland’ worden

In memoriam Heel Eindhoven smulde van het levenswerk van bakker Wim Michiels (1927-2023)

EINDHOVEN – Wim Michiels, oprichter van bakkerij Michiels in Eindhoven, is onverwacht op 96-jarige leeftijd overleden. De bakkerij was zijn levenswerk, hij was er dag en nacht mee bezig. En daar heeft Eindhoven van gesmuld.