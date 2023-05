Rieten dak van garage brandt in Nijnsel, zebra en dromedaris veilig weggehaald bij dierenparkje

UpdateNIJNSEL - In een garage met rieten dak in Nijnsel is zaterdagmiddag brand uitgebroken. Het vuur sloeg via een raam over naar het rieten dak op de schuur aan de Vresselseweg. Het dak is bijna volledig weggebrand. Een dromedaris en zebra moesten noodgedwongen hun weide verlaten.