Rooienaren kritisch op plannen in natuurgebied: ‘Wees potverdomme zuinig op ons Diependaalse bos’

Ossenaren blijven in hoger beroep woningover­val in Uden ontkennen, ondanks dna-spo­ren

DEN BOSCH/UDEN - ,,Mijn moeder wil me niet meer thuis hebben, zij denkt dat ik een crimineel ben. Dat is de enige reden dat ik in hoger beroep ben gegaan.” De 22-jarige Ossenaar H. A. vertelde maandag tegen het gerechtshof in Den Bosch opnieuw dat hij niets te maken had met de mislukte woningoverval in de Udense Bitswijk in 2019.