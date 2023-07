Rooise kweker Van den Berk plant wereldwijd zijn bomen, en heel soms komt er een oudje terug

Dennis bouwt complete kermis na: ‘Er staan hier nog wel een paar attracties die ik wil maken’

UDEN/OSS - Kermisattracties bouwen van Lego is een ‘koud kunstje’ voor Ossenaar Dennis van Ooijen. Maar sinds kort maakt hij ook attracties met de 3d-printer. Op de kermis in Uden is deze week zijn werk te zien.