Ruim baan voor wandelaar en fietser in Borne: ‘Unieke kans om barrière die rondweg vormt op te heffen’

'Dit voelt echt als thuiskomen’

Genieten van de kerstsfeer, dat kon afgelopen zondag in en rondom het Lodewijkskerkje in Veghel. Fotograaf van oude meesters Erry Dortmans uit Nijnsel, kreeg de unieke kans haar werk in het oudste rijksmonument van Veghel tentoon te stellen.

21 december