Sligro profiteert van ‘herwonnen vrijheid’; bijna 20 miljoen meer winst

De nettowinst over 2022 kwam uit op 39 miljoen euro. Dat maakte de groothandel uit Veghel vanochtend bekend. Dat is 19 miljoen euro meer dan in lockdown jaar 2021. Die cijfers hadden nog veel beter kunnen zijn, maar Sligro werd geconfronteerd met een flink aantal stevige kostenstijgingen.

Het had vooral veel last van een tekort aan chauffeurs. Daarom moest het bedrijf 12 miljoen uitgeven aan hotelovernachtingen voor buitenlandse chauffeurs en de inhuur van extra bijrijders. Ook heeft de groothandel voor 5 miljoen koeriers ingehuurd, die gaten moesten opvullen. Het bedrijf kreeg daarnaast, versterkt door de oorlog in Oekraïne, te maken met tekorten en grote schaarste in een deel van het assortiment.

De groothandel uit Veghel ging eind vorig jaar op overnamepad in België. Sligro betaalde begin dit jaar 47 miljoen euro voor negen filialen van concurrent Metro, die in de financiële problemen was geraakt. Groei in België is al jaren een van de ambities van het bedrijf. Ook deze overname, die begin januari is afgerond, heeft in 2022 voor extra kosten gezorgd. Zo was Sligro vier miljoen euro kwijt aan juristen en adviseurs.