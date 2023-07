Sluiproute over Lieshoutsedijk houdt bewoners wakker: ‘We houden ons hart vast’

Nieuwe kapelaan voor Odaparo­chie: Harold van Overbeek volgt diaken Wilchard Cooijmans op

SINT-OEDENRODE/SON EN BREUGEL - Kapelaan Harold van Overbeek (48) volgt per 1 september diaken Wilchard Cooijmans in de Parochie Heilige Oda in Sint-Oedenrode en Son en Breugel. Cooijmans vertrekt na tien jaar naar de Parochie Sint Jan in Den Bosch.