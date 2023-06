Spelers ‘t Dupke in de prijzen op NK jeu de boules

Bekende Gemertse ondernemer Erik van Dijk (49) veronge­lukt in Oostenrijk

GEMERT/BRAMBERG - De bekende Gemertse ondernemer Erik van Dijk is in de nacht van zaterdag op zondag om het leven gekomen bij een fietsongeluk in Oostenrijk. Volgens Oostenrijkse media reed hij met een e-bike een drie meter diepe beekbedding in.