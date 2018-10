Starters Sint-Oedenrode vragen hulp aan raad Meierijstad

Straat­praat moet nog gaan leven in wijken Schijndel

10:23 SCHIJNDEL - ,,Zes uur, mijn eten staat nog op tafel. Ik dacht, we lopen eerst even rond. Straks is het donker", aldus Paulien Konings. ,,Wie organiseert die 'Straatpraat' nou in een tentje? En dan ook nog eens op dit tijdstip. Waarom houden ze zo'n bijeenkomst bijvoorbeeld niet wat later op de avond in de Vink of de Hoogakkers? Dan was er meer volk geweest. Ik woon al 57 jaar in deze wijk, maar heb nog geen bekende gezien."