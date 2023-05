Stel kocht het lelijkste huis van Rooi: ‘Ik dacht O God, wat hebben we gedaan? Hier zijn we een heel mensenleven mee bezig’

Huis en haardSINT OEDENRODE - Berrie Cromsigt (60) en zijn vrouw Marion (59) hadden een concreet doel toen ze in 1999 de voormalige slagerij aan de Emmausstraat kochten: ,,Het huis zoveel mogelijk in oude staat terugbrengen, en praktisch maken.” Het heeft ze flink wat kruim gekost, maar het is ze gelukt. Het huis werd er zelfs een stuk mooier op.