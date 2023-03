Stoom afblazen te midden van ambtenaren van Meierijstad: zonder enig overleg vluchtelingen in de straat

Winnaar Omloop van Schijndel kan zijn geluk niet op: ‘Supergaaf om zo vroeg al een overwin­ning te boeken’

De Omloop van Schijndel, de openingswedstrijd van het wielerseizoen in Brabant, is bij de elite/beloften gewonnen door de 23-jarige Kevin Reuvers uit Zevenbergen. Hij rekende in een spannende finale af met Nick van der Meer uit Honselersdijk en Meindert Weulink uit Sittard.