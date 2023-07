Stralend zonnig weer in Meierijstad vandaag

Achtse Barrier vreest komst van derde HOV-lijn, bewoners sturen noodkreet over verkeers­druk­te naar Eindhoven­se politiek

EINDHOVEN - Bewoners van de Achtse Barrier in Eindhoven zijn de verkeersdrukte in hun wijk spuugzat. In een zwartboek somt het leefbaarheidsteam een lange reeks klachten op. ‘En dan krijgen we straks ook nog een hoop sluipverkeer door die nieuwe HOV-lijn.’