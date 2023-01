Taalwerkplaats én Mia al 15 jaar heel belangrijk: ‘Anderstaligen zijn kwetsbaar zonder kennis van Nederlandse taal’

SINT-OEDENRODE - Nederlandse taal is de basis voor buitenlandse mensen die hier willen wonen, werken en leven. Al vijftien jaar is Mia van Boxtel de spil rond de Rooise Taalwerkplaats.

Cursisten, vrijwilligers en collega’s feliciteren Mia van Boxtel (72) met deze mijlpaal tijdens een ongedwongen bijeenkomst in de Rooise bibliotheek. Ook Tsegi afkomstig uit Ethiopië, is erbij met dochtertje Magdalin en zoontje Matyos. ,,De kinderen hebben vakantie maar die vermaken zich wel met spelletjes, kleurtjes en kleurplaten.”

Quote Ik leer mijn kinderen ook Ethiopisch. Vorig jaar bezocht ik mijn moeder en ze was compleet verrast dat ze met haar kleinkinde­ren kon praten Deelnemer Tsegi

Tsegi vertelt dat ze al negen jaar Nederlandse les volgt bij Mia. ,,Mia voelt ondertussen als familie, ze is als een oma voor mijn kinderen. Ik sprak Engels toen ik naar Nederland kwam, maar ik ben zó blij met de Nederlandse lessen. De uitspraak is lastig, toch haalde ik intussen mijn diploma’s in Zorg en Welzijn en kinderopvang. Nu ben bezig met een studie onderwijsassistente. Mijn kinderen zijn nu nog te jong maar over enkele jaren ga ik in één van deze sectoren aan het werk.”

Oeverloos

De Taalwerkplaats is een particulier initiatief van Mia van Boxtel. ,,Ik was betrokken bij de Wereldwinkel en Vluchtelingenwerk. Daar zag ik hoe de overheid oeverloos over inburgering en Nederlandse taal sprak. Ik zag ook dat anderstaligen vastliepen.”

Quote Je wordt ziek als je niet kunt praten met instanties, buren en collega’s. Mia van Boxtel, Taalwerkplaats

Mia is deskundig wat betreft Nederlandse taal en ging aan de slag met lesmateriaal en lessen. ,,Ik werk met eenvoudige verhaaltjes en begrijpelijke oefeningen. Vanaf het moment dat mensen met de Poolse, Filipijnse, Italiaanse, Chinese of Portugese nationaliteit hier binnenkomen, wordt er alleen Nederlands gesproken. Thuis spreken ze natuurlijk hun moedertaal. Dat willen we ook niet veranderen. Tweetalig maakt alleen rijker.”

Dat bevestigt Tsegi. ,,Ik leer mijn kinderen ook Ethiopisch. Vorig jaar bezocht ik mijn moeder en ze was compleet verrast dat ze met haar kleinkinderen kon praten.”

Compliment

Met haar eerste drie cursisten begon Van Boxtel vijftien jaar geleden in een spreekkamertje op Zorgcentrum Odendael. Via omzwervingen is de Taalwerkplaats sinds vorig jaar in de bibliotheek gevestigd en passeerden honderden anderstaligen de Taalwerkplaats.

Van Boxtel: ,,Je bent ontzettend kwetsbaar als je de taal niet spreekt van het land waar je woont. Je wordt ziek als je niet kunt praten met instanties, buren en collega’s. Er gebeuren ongelukken als je elkaar niet begrijpt op het werk. Het Nijnsels bedrijf United Pipeline Products krijgt van mij een compliment. Engels is daar de werktaal maar de directeur geeft zijn Portugese en Italiaanse medewerkers wekelijks enkele uren vrij om op onze Taalwerkplaats Nederlands te leren. Hij begrijp hoe belangrijk het is dat zijn mensen ook privé met Nederlanders kunnen communiceren.”