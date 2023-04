Toenemende stress om huishoudboekje? Je bent niet de enige en dus praat erover, zegt Meierijstad

Woning­brand en een rieten dak? Een specialis­tisch blusteam staat paraat: ‘Weten precies hoe te blussen’

BOXTEL – Twee gezinnen zullen tijdelijk ergens anders moeten slapen nadat woensdagavond het rieten dak boven hun twee-onder-een-kapwoning volledig uitbrandde in Boxtel. Een gespecialiseerd team van de brandweer was nodig om erger te voorkomen. ,,Bij niet of onjuist ingrijpen is de kans groot dat het gehele gebouw ondanks alle inzet toch verloren gaat.”