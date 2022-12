Toren C-ster Margôt Ros na hersenletsel weer op de planken: ‘Ik ga die donkere randjes niet uit de weg’

Poppenkast, hardlopen, popquiz en vooral heel veel kerstliede­ren: dit is er te doen in en rond Borne

BORNE - Klassiek, modern, gedragen en licht. In alle soorten en maten komen de kerstliederen tot ons dit weekend. Maar er is meer, van een popquiz in het kulturhus tot hardlopen over landgoed Twickel. Van alles is er te doen de komende dagen in en rond Borne.

16 december