Twee auto’s betrokken bij ongeval in Erp, vier inzittenden naar ziekenhuis

Geen contract, maar wél basisspe­ler in de play-offs bij uitgescha­keld FC Eindhoven: ‘Heel frustre­rend’

Hij was er kapot van, boos én gefrustreerd. Jarno Janssen (22) heeft het gevoel dat FC Eindhoven nog lang niet klaar was in de play-offs, maar in een knotsgekke slotfase ging het vrijdag toch nog mis tegen Almere City. En dat komt aan bij de verdediger, die een bijzondere status heeft bij FCE.