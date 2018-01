Tweeling uit Erp vraagt aandacht voor Week van het Vergeten Kind

Forse rekening voor veehouder na afwijzing megastal Nijnsel

7:37 SINT-OEDENRODE/NIJNSEL - Varkensboer Thomas Verhagen kreeg onlangs een gepeperde rekening van de gemeente Meierijstad in de bus. Of hij even ruim een ton aan bouwleges wil betalen voor de megastal in Nijnsel die hij uiteindelijk niet mocht bouwen.