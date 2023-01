Van den Bosch uit Erp investeert verder in transport op zee en oceanen

ERP - Van den Bosch uit Erp ziet toenemende kansen in het transport over zeeën en oceanen. Het logistieke bedrijf heeft vijfhonderd tankcontainers aangeschaft. Deze zeecontainers worden ingezet voor het transport van producten voor de levensmiddelenindustrie voor de Afrikaanse markt.

Van den Bosch, dat beschikt over twaalf vestigingen in Europa, Afrika en het Midden-Oosten, is een internationale logistieke dienstverlener gespecialiseerd in het transport van vloeibare en droge bulkgoederen voor de levensmiddelen- en chemische industrie.

Het bedrijf verzorgt het transport over zeeën en oceanen vanuit de vestiging in Dubai. Inmiddels behoort Van den Bosch met deze zogeheten deep sea-activiteiten tot de grootste tankoperators voor de levensmiddelenindustrie ter wereld. Bij het bedrijf werken bijna zeshonderd mensen en boekt een omzet van zo'n 140 miljoen euro per jaar.

Glucose en whisky

Met de aanschaf van de vijfhonderd containers springt het Erpse bedrijf in op de groeiende vraag vanuit de Afrikaanse markt naar deep sea-transport met ISO-tanks voor de levensmiddelenindustrie. Van den Bosch richt zich in Afrika op het verschepen van vloeibare levensmiddelen in tankcontainers, zoals olijf- en zonnebloemolie, ethanol, glucose en whisky.

,,Sinds 2014 zijn we actief in Afrika, waarbij het zwaartepunt ligt op de ontwikkelingen in het continent”, aldus Mark Ashton, commercieel directeur in Dubai. ,,Door de jaren heen zijn we meegegroeid met de stijgende vraag naar bulktransport.” De containers worden vooral ingezet in landen als Ghana, Ivoorkust en Nigeria.

Tank reiniging

Het bedrijf uit Erp voorziet verdere groei op de Afrikaanse markt, onder andere ook in landen Kameroen, Senegal, Togo en Sierra Leone. Van den Bosch opent binnenkort ook een nieuwe tank reinigingsstation in Abidjan in Ivoorkust. Sinds 2016 heeft het bedrijf al een tankcleaning in Ghana.

Ashton: ,,Om bulktransport uit te voeren moeten de tanks aan de juiste reiniging voldoen.” Het nieuwe reinigingsstation wordt volledig gebouwd conform de Europese kwaliteitsstandaarden voor voedings-, kosher- en halal-reinigingen.” Naar verwachting opent de cleaning in het tweede kwartaal van 2023.