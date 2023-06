Van doelman tot doelpuntenkanon: Kevin van de Laar scoort 64 keer voor RKVV Erp

Onderzoek betonscha­de Lochten­burg Schijndel nog niet afgerond, maar geen aanleiding tot zorg

SCHIJNDEL - Het onderzoek naar de oorzaak van de betonscheuren in de parkeergarage Lochtenburg in het centrum van Schijndel is nog steeds niet afgerond. Maar volgens de gemeente blijkt uit de eerste resultaten dat er geen aanleiding is voor zorgen.