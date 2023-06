Vandaag helder weer in Meierijstad

Logies in voormalige zuivelfa­briek Sint-Oedenrode: voortaan ook blijven slapen na een diner

SINT-OEDENRODE - Samen genieten van heerlijke gerechten, een glaasje champagne en ’s avonds na een warm bad je bed in duiken. Het kan voortaan in het hart van Sint-Oedenrode, waar sinds kort Lindenhuys Logies van start is gegaan.