Varken aan stukken gesneden in theatervoorstelling: 'Iedere slager is trots op zijn vak’

Hardrijder moet illegale wapens inleveren na snelheids­con­tro­le in Boxtel, krijgt boete en strafblad

BOXTEL - Een jonge bestuurder is sinds dinsdagmiddag zijn verboden boksbeugel en ploertendoder kwijt na een forse snelheidsovertreding. Hij reed op de Baanderherenweg in Boxtel harder dan toegestaan en werd door de wijkagent langs de kant van de weg gezet. De wapens in de auto vielen de agent direct op.