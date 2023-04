Varkensstallen met honderden varkens erin volledig in brand in Sint-Oedenrode: rookwolk tot in Helmond en Oss zichtbaar

Bewoners Udense recreatie­par­ken kunnen controle verwachten op permanente bewoning

MAASHORST/UDEN - De bewoners van vier recreatieparken in Uden krijgen binnenkort een boa aan de deur die komt controleren of ze er permanent wonen of puur recreatief. De gemeente Maashorst tolereert alleen het laatste en gaat net als in de voormalige gemeente Landerd aansturen op een verhuizing.