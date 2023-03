Veel slagwerkers in de prijzen bij concours Frisselstein, trompettist Tim Filippini dagwinnaar

‘Och, och, och, op sommige plekken ligt veel rommel!’: Opschoon­dag in Schaijk

SCHAIJK - Eigenlijk moesten meer kindjes dit doen, verzucht Lia Albers. Ze is met haar 4-jarige kleinzoon Luca sinds half tien vanmorgen op pad om zwerfafval op te ruimen. Luca is het enige kind onder de vrijwilligers van buurtvereniging De Grun’n Hoek in de wijk Molengraaf in Schaijk.