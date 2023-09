Veghelaar bereidt rechtszaak tegen Defensie voor: ‘Schade aan mijn gehoor door nieuwe straaljager’

Dräger kan doorademen waar Philips zich verslikte, ondanks terugroep­ac­tie van zwaarste categorie

EINDHOVEN - Allebei stopten ze een geluiddempend laagje in hun ademapparaten, allebei kregen Philips en Dräger er jaren later problemen mee. Beide terugroepacties werden door de toezichthouder in de VS ingedeeld in de zwaarste categorie. Maar er zijn ook verschillen.