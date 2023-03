Veghelse kunstenares Michelle van Asperen brengt het lijden van Jezus in beeld, op háár manier

VEGHEL - Ze schilderde een moderne kruisweg waarmee ze mag exposeren in binnen- en buitenland. De Veghelse kunstenares Michelle van Asperen is pas 28, maar timmert aan de weg. En ze is ook nog docent Kunst en Cultuur op het Fioretti College.