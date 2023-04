Veilig de weg op als senior? Seniorenraad Meierijstad, afdeling Sint-Oedenrode, organiseert een verkeersmarkt

Weg vrij voor komst asielzoe­kers naar vakantie­park Sint-Oedenrode, ondanks verzet van bewoners en de buurt

SINT-OEDENRODE - Niets staat de komst van de eerste asielzoekers op vakantiepark Boschvoort in Sint-Oedenrode nog in de weg nu de gemeente een zogeheten gedoogbeslissing heeft afgegeven. Vanaf zaterdag 1 april kan het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) mensen gaan plaatsen in de chalets.