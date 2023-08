Vincent Speranza (98) overleden, sprong in 2019 nog uit vliegtuig boven de Vlagheide

Binnenkij­ken in het gloednieu­we Van der Valk-ho­tel tussen Eindhoven en Best: ‘Vanuit de skybar zie je de stad én het Groene Woud’

EINDHOVEN/BEST - Bijna drie jaar werd eraan gewerkt, maar nu is het open én draait het op volle toeren: het gloednieuwe Van der Valk-hotel tussen Eindhoven en Best. ,,Een kers op de appelmoes? Dat doen we alleen nog op verzoek.”