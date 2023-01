Vrachtwagen kantelt op A50 bij Veghel, voertuig pas in de avond geborgen

Mijlpaal voor ARK: de honderddui­zend­ste boom wordt geplant in het Groene Woud

LIEMPDE - Het Groene Woud tussen Eindhoven, Den Bosch en Tilburg wordt steeds groener. ARK Natuurontwikkeling vierde samen met Trees for All een mijlpaal: de honderdduizendste boom werd aangeplant in Liempde.

10:58