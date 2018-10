Vrouwen verleiden man (22) in België tot drinken versuffend drankje: slachtoffer beroofd en bende opgerold in Eindhoven

Oude gevel wasserij De Lelie na verplaat­sing weer 'uitgepakt'

8 oktober VEGHEL - De oude gevel van Stoomwasscherij De Lelie in Veghel, die in maart 2018 ingepakt werd, is sinds maandag weer te bewonderen. Afgelopen woensdag werd de muur met de nodige inspanning terug in de Lelielaan gebracht en vandaag is hij van houten steunspanten ontdaan.